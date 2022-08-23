Премьер: в следующем году на компенсации за электричество и газ потребуется 0,5–1 млрд. евро

"Вне всякого сомнения, правительство ограничит этот рост цен, как сделало это с 1 июля. Сейчас готовят проект бюджета на следующий год и, в зависимости от различных предпосылок, на компенсации потребуется 0,5-1 млрд. евро", – сказала премьер в интервью на LRT.
По ее словам, обуздание цен на энергетику - приоритет в бюджете на следующий год.
"Мы наблюдаем за ситуацией и видим, что основная задача для страны и основная проблема, которую надо решать сейчас - это обуздание цен на энергоресурсы в будущем году, поэтому правительство сейчас готовит предложения, это будет приоритет в проекте", – сказала Шимоните.
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