07 августа 2023 г. 15:23

Премьер: в настоящее время нет оснований требовать от Анушаускаса политической ответственности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

После того как Генеральная прокуратура начала досудебное расследование относительно потенциально разглашенной Арвидасом Анушаускасом информации ограниченного использования, премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что не видит оснований требовать политической ответственности министра обороны.

"Решение Генеральной прокуратуры ч расцениваю как решение независимого учреждения, которое она приняла, как она сама и сообщила, для объективного и подробного изучения ситуации", - говорится в переданном Elta комментарии И. Шимоните.

"Такое решение не означает какой-то конкретный итог и вывод этого расследования, а потому, на мой взгляд, в данный момент нет оснований требовать от министра политической ответственности", - подчеркивает она.

В понедельник Генеральная прокуратура начала досудебное расследование относительно информации, опубликованной министром обороны А. Анушаускасом. Такое решение было принято после обращения члена Сейма Агне Ширинскене о возможном разглашении служебной тайны.

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