Премьер: в настоящее время нет оснований требовать от Анушаускаса политической ответственности

"Решение Генеральной прокуратуры ч расцениваю как решение независимого учреждения, которое она приняла, как она сама и сообщила, для объективного и подробного изучения ситуации", - говорится в переданном Elta комментарии И. Шимоните.

"Такое решение не означает какой-то конкретный итог и вывод этого расследования, а потому, на мой взгляд, в данный момент нет оснований требовать от министра политической ответственности", - подчеркивает она.