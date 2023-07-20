20 июля 2023 г. 16:12

Премьер в Мюнхене: Литва обеспечит все условия для скорейшего размещения немецкой бригады

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė
Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Премьер-министр Ингрида Шимоните, завершая свой рабочий визит в Мюнхене 19-20 июля, встретилась с премьер-министром немецкой земли Бавария Маркусом Зедером.

Как сообщается в пресс-релизе, на встрече премьер-министры обсудили литовско-баварское сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе. Было также уделено внимание темам поддержки Украины и укрепления двусторонних отношений между Литвой и Германией.

"Российская война продолжает приносить страдания и разрушения Украине, а также нестабильность в регионе, но наша способность, как союзников, реагировать, договариваться и работать сообща ради общей безопасности является положительной, что свидетельствует о прочной связи между Литвой и Германией (... )", – сказала премьер-министр И. Шимоните.

Среди прочего, на встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности и значительный вклад, который вносит Германия в ее обеспечение. Премьер-министр И. Шимоните отметила, что решение Германии разместить в Литве постоянную военную бригаду имеет решающее значение для безопасности восточного фланга НАТО и всего Альянса. По ее словам, Литва продолжит строительство необходимой инфраструктуры и обеспечит все условия для реализации этого соглашения в кратчайшие сроки.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии