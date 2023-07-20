Премьер в Мюнхене: Литва обеспечит все условия для скорейшего размещения немецкой бригады

Как сообщается в пресс-релизе, на встрече премьер-министры обсудили литовско-баварское сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе. Было также уделено внимание темам поддержки Украины и укрепления двусторонних отношений между Литвой и Германией.

"Российская война продолжает приносить страдания и разрушения Украине, а также нестабильность в регионе, но наша способность, как союзников, реагировать, договариваться и работать сообща ради общей безопасности является положительной, что свидетельствует о прочной связи между Литвой и Германией (... )", – сказала премьер-министр И. Шимоните.