Премьер в Мюнхене: Литва обеспечит все условия для скорейшего размещения немецкой бригады

Как сообщается в пресс-релизе, на встрече премьер-министры обсудили литовско-баварское сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе. Было также уделено внимание темам поддержки Украины и укрепления двусторонних отношений между Литвой и Германией.
"Российская война продолжает приносить страдания и разрушения Украине, а также нестабильность в регионе, но наша способность, как союзников, реагировать, договариваться и работать сообща ради общей безопасности является положительной, что свидетельствует о прочной связи между Литвой и Германией (... )", – сказала премьер-министр И. Шимоните.
Среди прочего, на встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности и значительный вклад, который вносит Германия в ее обеспечение. Премьер-министр И. Шимоните отметила, что решение Германии разместить в Литве постоянную военную бригаду имеет решающее значение для безопасности восточного фланга НАТО и всего Альянса. По ее словам, Литва продолжит строительство необходимой инфраструктуры и обеспечит все условия для реализации этого соглашения в кратчайшие сроки.