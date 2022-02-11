Премьер в Луганске: все, чего добился Путин - это независимая Украина

Премьер в пятницу вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем посетила Луганский регион и выразила сожаление, что не может побыть "дальше на востоке, у государственной границы Украины" и поделиться опытом пограничного контроля Литвы.

"Вместо этого я нахожусь здесь, чтобы засвидетельствовать незаживающие раны войны: непрекращающееся, смертельно опасное пилигримство людей, взад-вперед, с пересечением моста, чтобы попытаться собрать кусочки их жизней, семей", - сказала она.

По словам Шимоните, пока недемократические государства мечтают о создании более справедливого, процветающего мира, кремлевский режим использует свою фантазию и военную мощь для восстановления "того, что они называют сферой влияния".

Она выразила сожаление, что восемь лет войны унесли более 40 тыс. жизней украинских граждан, еще 1,5 млн украинцев пришлось покинуть дома, боестолкновения оставили "неисцелимые раны на телах и в сердцах миллионов украинцев".

"И все же все, чего удалось добиться Путину - это действительно независимая Украина, более сильная, чем когда-либо, оставившая в прошлом свои социальные разногласия и объединившаяся, чтобы защитить свою свободу и европейский выбор", - сказала премьер.

Шимоните уверяла, что не сомневается в решимости военных и их командиров, с которыми ей удалось поговорить, защитить государство. Она также сказала, что видит усилия властей Украины, направленные на улучшение жизни людей, которые "непосредственно страдают от геополитических амбиций Кремля по обе стороны контактной линии".

"Я нахожусь здесь, чтобы засвидетельствовать Украине и украинцам, что их друзья и партнеры будут делать все, чтобы избежать дальнейшей эскалации, поддержать Украину", - сказала глава литовского правительства.

По ее словам, Литва увеличивает военную и другую помощь - пришлет больше инструкторов, поставит больше оружия и другого военного оборудования, включая и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые, как она говорила и раньше, должны поступить в Украину в ближайшие дни.

"Я искренне надеюсь, что Украине никогда не придется их использовать. Но я горжусь, что Литва может помочь с передачей их в надежные руки украинцев, мужчин и женщин, защищающих свою родину и спокойный сон детей", - сказала она.

"Слава Украине!" - завершила премьер свою речь украинским лозунгом.

Россия сконцентрировала возле границы с Украиной более 100 тыс. своих военных и военную технику. Запад опасается вероятного вторжения в Украину, хотя Москва это отрицает.