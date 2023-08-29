29 августа 2023 г. 09:45

Премьер: в Литве интенсивно работают над тем, чтобы вернуть вывезенную в Россию девочку

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Премьер-министр Ингрида Шимоните уверяет, что все ответственные органы интенсивно работают над возвращением в Литву девочки, которую похитил ее отец и в воскресенье вывез в Россию. Премьер-министр также не согласна с критикой общественности о том, что граница страны с Россией охраняется недостаточно эффективно.

"Я не могу подтвердить, что этот господин является гражданином России, и вообще не хотела бы комментировать многие детали этой истории, потому что многие вещи еще требуют выяснения. Я бы расценила эту ситуацию как уголовное преступление, как похищение ребенка", - сказала радио LRT И. Шимоните.

Однако премьер признает, что ситуация осложняется тем, что ребенка перевезли в недружественную Литве страну.

"Тот факт, что ребенка решено было вывезти в недружественную нам страну, усложняет дальнейшую попытку вернуть девочку. Но интенсивно работают институты, все органы, которые имеют отношение к этому вопросу. И мы обязательно постараемся найти какие-то решения", - также подчеркнула премьер-министр.

И. Шимоните удивлена ​​критикой, звучащей в публичном пространстве, о том, что граница с Калининградом охраняется недостаточно эффективно.
"Насколько мне известно, пограничники прибыли на место очень быстро. (…) Я даже не знаю, как люди представляют, какой должна быть граница, идущая через реку", - сказала И. Шимоните.

"Они представляют себе, что через каждые несколько метров в реке должны стоять какие-то литовские сотрудники, или сотрудники должны были стрелять с берега, или они должны были рискнуть нарушить границу и рискнуть попасть, скажем, в руки российских органов, и тем самым создать еще большую проблему", - также отметила она.

Однако И. Шимоните воздержалась от более подробных комментариев, заявив, что это может навредить процессу возвращения ребенка.

В воскресенье, примерно в 14.16 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.

В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 час. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.
По факту похищения ребенка начато досудебное расследование. По факту незаконного пересечения государственной границы досудебное расследование возбудила и СОГГ.

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