Премьер: в Литве интенсивно работают над тем, чтобы вернуть вывезенную в Россию девочку

И. Шимоните удивлена ​​критикой, звучащей в публичном пространстве, о том, что граница с Калининградом охраняется недостаточно эффективно. "Насколько мне известно, пограничники прибыли на место очень быстро. (…) Я даже не знаю, как люди представляют, какой должна быть граница, идущая через реку", - сказала И. Шимоните.

"Тот факт, что ребенка решено было вывезти в недружественную нам страну, усложняет дальнейшую попытку вернуть девочку. Но интенсивно работают институты, все органы, которые имеют отношение к этому вопросу. И мы обязательно постараемся найти какие-то решения", - также подчеркнула премьер-министр.

Однако премьер признает, что ситуация осложняется тем, что ребенка перевезли в недружественную Литве страну.

"Я не могу подтвердить, что этот господин является гражданином России, и вообще не хотела бы комментировать многие детали этой истории, потому что многие вещи еще требуют выяснения. Я бы расценила эту ситуацию как уголовное преступление, как похищение ребенка", - сказала радио LRT И. Шимоните.

"Они представляют себе, что через каждые несколько метров в реке должны стоять какие-то литовские сотрудники, или сотрудники должны были стрелять с берега, или они должны были рискнуть нарушить границу и рискнуть попасть, скажем, в руки российских органов, и тем самым создать еще большую проблему", - также отметила она.

Однако И. Шимоните воздержалась от более подробных комментариев, заявив, что это может навредить процессу возвращения ребенка.

В воскресенье, примерно в 14.16 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.