Она также сказала, что не может комментировать шага Г. Науседы, поскольку "это выбор президента".

"Это его выбор, я думаю, что он и должен это комментировать. Я считаю, что замечания, выраженные венгерскому правительству в письме, которое действительно было очень умеренным, имеют под собой основания", – сказала премьер журналистам в Тяльшяйском районе Литвы в пятницу.

Перед началом заседания Европейского совета лидеры 17 стран подписали письмо с осуждением "угрозы основным правам, особенно недискриминации по принципу половой ориентации". Г. Науседа отказался подписывать это письмо и выразил убежденность в том, что "не письмами решаются проблемы".

Ранее на этой неделе многие из этих стран выразили в совместном письме "серьезную обеспокоенность" в связи с принятым в Венгрии законом. Литва подписала письмо, это сделал вице-министр иностранных дел Арнольдас Пранцкявичюс.

Политологи считают, что органы власти должны согласовывать свои действия, чтобы Литва не выглядела как страна, не имеющая единой позиции.