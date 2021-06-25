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В связи с тем, что президент Литвы Гитанас Науседа отказался подписывать изложенные в письме претензии 17 государств Евросоюза Венгрии по правам общины ЛГБТК (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, транссексуалов, квир-людей, людей с неопределенной идентичностью (от англ. «questioning»), премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что выраженные претензии Бухаресту "имеют основания".
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

Она также сказала, что не может комментировать шага Г. Науседы, поскольку "это выбор президента".

"Это его выбор, я думаю, что он и должен это комментировать. Я считаю, что замечания, выраженные венгерскому правительству в письме, которое действительно было очень умеренным, имеют под собой основания", – сказала премьер журналистам в Тяльшяйском районе Литвы в пятницу.

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Перед началом заседания Европейского совета лидеры 17 стран подписали письмо с осуждением "угрозы основным правам, особенно недискриминации по принципу половой ориентации". Г. Науседа отказался подписывать это письмо и выразил убежденность в том, что "не письмами решаются проблемы".

Ранее на этой неделе многие из этих стран выразили в совместном письме "серьезную обеспокоенность" в связи с принятым в Венгрии законом. Литва подписала письмо, это сделал вице-министр иностранных дел Арнольдас Пранцкявичюс.

Политологи считают, что органы власти должны согласовывать свои действия, чтобы Литва не выглядела как страна, не имеющая единой позиции.

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