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Решение об увольнении главы Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардаса Поцюса было принято не министром внутренних дел Агней Билотайте в одностороннем порядке, а всем правительством, подчеркивают в офисе премьера Ингриды Шимоните.
Премьер: решение в отношении Поцюса было принято всем правительством
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"Главное решение принималось всем правительством. Обращаем внимание, что он уволен по соглашению сторон. Так что такова воля и самого генерала. Нет никаких односторонних решений министра А. Билотайте", - сказала ELTA глава офиса премьера Ева Скарелите.

"Некоторое время назад правительство уже назначало ему взыскание. Поэтому односторонних решений А. Билотайте нет", - подчеркнула она.
В среду правительство уволило главу Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардаса Поцюса.

В понедельник бывший глава СОБ Р. Поцюс рассказал порталу Delfi, что неоднократно слышал от министра внутренних дел Агне Билотайте призывы уйти в отставку. После того как Р. Поцюс стал поднимать вопрос о том, как год назад подавлялись беспорядки у здания Сейма, он стал, по его словам, испытывать давление со стороны Министерства внутренних дел – осуществлялись постоянные проверки, министр вызывала его для частных разговоров.

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