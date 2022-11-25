"Вчера Молдова, по сути, осталась без электричества, потому что связь с украинскими электросетями означает, что атаки против Украины имеют последствия и для Молдовы. И "Газпром" шантажирует эту страну уже очень давно, практически все время, пока работает Правительство Майи Санду и Наталии Гаврилицы. И, конечно, цель этого шантажа очень проста – просто спровоцировать людей на свержение власти и снова избрать каких-нибудь пророссийских коррумпированных политиков", - в четверг в Сейме журналистам сказала И. Шимоните.
"Это факт, что внимания Молдове не может быть слишком много. Есть вопрос по Украине, о котором нам больше не нужно говорить, мы все знаем, что это важно, но мы не можем выпускать из поля зрения Молдову, поэтому я отправляюсь с визитом просто, чтобы поддержать президента и премьер-министра, поскольку ситуация Молдовы сложная", - добавила она.
Премьер-министр в пятницу намерена отправиться с рабочим визитом в Молдову и, заверила, что намерена дополнительно рассмотреть вопрос о том, какой вклад Литва может внести в оказание помощи этой стране.
"Мы оказывали и гуманитарную помощь, и политическую помощь, и мы продолжим оценивать, что мы можем сделать не только для Украины, но и для Молдовы", - прокомментировала политик.
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