"Сегодня я представила президенту Литовской Республики Г. Науседе прошение об отставке министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене", - говорится в пресс-релизе И. Шимоните.
Премьер сожалеет, что не смогла изменить решение министра об уходе.
"Я сожалею, что не удалось убедить министра продолжить начатую работу до окончания полномочий XVIII-го правительства, но я прекрасно понимаю, как трудно ее продолжать, когда большую часть времени приходится уделять разъяснениям, которых нередко требуют те, кто сам не смог бы ответить на подобные или куда более серьезные вопросы. С уважением к Юргите, ее эмоциональному состоянию, семье и другим личным обстоятельствам, я согласилась передать ее просьбу президенту", - подчеркнула премьер-министр.
И. Шимоните утверждает, что не будет предлагать новую кандидатуру на пост министра образования, науки и спорта. Временно его обязанности будет исполнять министр юстиции Э. Добровольска.
"Я уже проинформировала, что в том случае, если Сейм не примет решение об объявлении досрочных выборов до окончания сессии, после завершения саммита НАТО я подам президенту заявление об отставке, что будет означать и отставку всего правительства. Поэтому другая кандидатура на пост министра образования, науки и спорта президенту не будет предложена. До окончания полномочий этого Правительства эту должность временно предлагается передать министру Эвелине Добровольской", - информировала премьер.
Глава правительства поблагодарила Ю. Шюгждинене за работу, проделанную в секторе образования.
"Приоритетом Юргиты Шюгждинене всегда были реальные изменения в образовании, а не личное удобство или популярность. Я благодарна за результаты, достигнутые за эти два с половиной года в сотрудничестве с другими политическими партиями, Сеймом и сообществом, несмотря на осознание того, что изменения в образовании редко наблюдаются за один или даже два срока полномочий. Я не сомневаюсь, что положения Национального соглашения об образовании останутся дорожными указателями для разработчиков политики в области образования, независимо от того, какое Правительство будет работать", - пишет она.
Премьер уверяет, что за все время работы Ю. Шюгждинене в Правительстве у нее не было ни малейшего случая усомниться в порядочности министра.
"Я доверяю всем своим коллегам в правительстве и горжусь теми результатами, которые были достигнуты за эти непростые два с половиной года работы в условиях минимального большинства", - добавила премьер.
Она также повторила, что не считает нынешний процесс "проблемой трех министров", которую можно решить путем их отставки.
У нее были вопросы к президенту Г. Науседе
И. Шимоните в пресс-релизе также обратила внимание на, по ее мнению, вопросы, возникающие в связи с прозрачностью президентской кампании главы страны Гитанаса Науседы.
"Я не думаю, что реальные и предполагаемые проблемы прозрачности правительства должны комментироваться офисом президента, который считает, что показывает особый пример прозрачности с отставкой П. Мачюлиса, имея в виду, что президент не объявил (поскольку не обязан) данные своих деклараций об имуществе и доходах, из которых будет ясно, что он имел возможность сам погасить предвыборную задолженность, как того требует закон. Не говоря уже о других обстоятельствах, описанных журналистами-расследователями – эпитет "сказки" не вызвал таких противоречий, как в отчете "31 июня", - сказала премьер.
"Поэтому единственным арбитром, который мог реально оценить эту ситуацию, я считаю избирателей, перед которым приношу свои извинения за то, что вместо продуктивной работы приходится тратить вверенное их Правительству время, пытаясь вникнуть в обстоятельства, которые имеют мало общего с работой правительства, и комментируя их. Поэтому я поддержала предложение президиума СО-ХДЛ обратиться к парламентским партиям по поводу созыва досрочных выборов уже этой осенью. Во время них мы могли бы проверить, сколько доверия потеряло Правительство из-за того, что его министры не накапливают прошлые чеки, которые никто не требовал накапливать", - также подчеркнула она.
ELTA напоминает, что скандал по поводу злоупотребления муниципальными средствами возник после того, как общественный деятель Андрюс Тапинас заявил, что министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене, работая в Каунасском самоуправлении, возможно, не по назначению использовала средства, выделенные на деятельность члена совета, и присвоила почти 14 тыс. евро.
Министр не смогла обосновать свои расходы чеками, но опубликовала отчеты, предъявленные Каунасскому самоуправлению.
Хотя премьер И. Шимоните неоднократно повторяла, что доверяет Ю. Шюгждинене, в четверг министр сообщила, что вручила главе Правительства заявление об отставке.
Согласно закону, премьер-министр должен принять решение об удовлетворении ходатайства министра об его увольнении в течение пяти рабочих дней.
Министры Гинтаре Скайсте и Симонас Кайрис, работавшие в Каунасском городском совете, также признают, что не могут обосновать чеками все задекларированные расходы.
Заседавший в пятницу президиум партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) принял решение предложить Сейму организовать досрочные выборы. В противном случае, если предложение не получит поддержки, руководство СО-ХДЛ планирует рассмотреть вопрос об отставке Правительства.
Премьер И. Шимоните в выходные подтвердила партнерам по коалиции, что в том случае, если Сейм не поддержит досрочные выборы, после саммита НАТО премьер намерена подать в отставку.
Также консерваторы указывают фракции партии в Сейме инициировать, представить и в ближайшее время добиваться усовершенствования использования муниципальных канцелярских средств и изменений в регулировании и порядке расчета.
Досрочные выборы в Сейм могут быть проведены по решению Сейма, принятому большинством, состоящим не менее чем из 3/5 голосов всех членов Сейма.
В постановлении Сейма о досрочных парламентских выборах указывается день новых выборов в Сейм. Выборы нового Сейма должны быть проведены не позднее чем через 3 месяца после принятия решения о досрочных выборах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мэр Вильнюса о спиленном дубе: застройщику грозит уголовная ответственность
В минувшие выходные в столичном районе Шнипишкес, на...
Выяснилось, кому на самом деле принадлежит участок со спиленным дубом: это один из самых богатых людей в Эстонии
Выяснилось, что участок земли в Вильнюсе на ул....
Из Литвы высылают все больше россиян и белорусов: раньше такая причина была редкой
В этом году из-за угрозы безопасности Литвы 347 россиян...
В парке Вингис собираются поклонники рок-группы Rammstein
22 мая жители Литвы запомнят надолго – сегодня вечером...
В Вильнюсе фиксируют заторы, водителей просят не ездить мимо парка Вингис
22 мая, в 17 ч. открывают ворота на концерт группы Rammstein ,...