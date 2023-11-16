Премьер: правительство не рассматривает возможность закрыть КПП с Беларусью

 
ru.DELFI.lt
Seimo posėdis
Seimo posėdis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В настоящее время правительство не рассматривает возможность закрыть какие-либо КПП на границе с Беларусью, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, пишет lrytas.lt.

В настоящее время правительство не рассматривает возможность закрыть какие-либо КПП на границе с Беларусью, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, пишет lrytas.lt.

"Чем меньше пунктов пропуска, тем актуальнее дилемма: меньше трафика или намного длиннее очереди. В настоящее время у нас есть четыре пункта, через которые пропускают и людей, и грузы. И я не утверждаю, что варианты пропускного режима не будут рассматриваться, однако пока правительство этим не занимается", — сказала Шимоните журналистам в Сейме.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам предложила правительству рассмотреть возможность закрытия пограничных переходов с Республикой Беларусь и Российской Федерацией, через которые в Литву попадает большая часть контрабандных товаров. Министр внутренних дел Агне Билотайте подтвердила, что Комитет предлагает закрыть КПП Лаворишкес и Райгардас, и что это предложение будет обсуждаться. По словам главы МВД, закрытие пунктов пропуска является эффективной мерой в борьбе с контрабандой.

"Это стало очевидным, когда летом были закрыты два пограничных пункта пропуска. Одной из основных причин для закрытия КПП было то, что (...) там не было соответствующего рентгеновского оборудования для обеспечения проверки транспортных средств. Поэтому и было принято решение о закрытии этих пунктов", — сказал министр.
В августе Литва закрыла два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью: Шумск и Тверечяус.
Fortifikuojamas Šumsko pasienio punktas

Тогда министр МВД Агне Билотайте заявила, что министерство предложит закрыть еще два — Лаворишкес и Райгардас, однако позже премьер-министр Шимоните уточнила, что в ближайшее время закрытие КПП не планируется.
Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии