Премьер: правительство не рассматривает возможность закрыть КПП с Беларусью

В настоящее время правительство не рассматривает возможность закрыть какие-либо КПП на границе с Беларусью, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, пишет lrytas.lt.
"Чем меньше пунктов пропуска, тем актуальнее дилемма: меньше трафика или намного длиннее очереди. В настоящее время у нас есть четыре пункта, через которые пропускают и людей, и грузы. И я не утверждаю, что варианты пропускного режима не будут рассматриваться, однако пока правительство этим не занимается", — сказала Шимоните журналистам в Сейме.
Комиссия Сейма по бюджету и финансам предложила правительству рассмотреть возможность закрытия пограничных переходов с Республикой Беларусь и Российской Федерацией, через которые в Литву попадает большая часть контрабандных товаров. Министр внутренних дел Агне Билотайте подтвердила, что Комитет предлагает закрыть КПП Лаворишкес и Райгардас, и что это предложение будет обсуждаться. По словам главы МВД, закрытие пунктов пропуска является эффективной мерой в борьбе с контрабандой.
В августе Литва закрыла два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью: Шумск и Тверечяус.
Тогда министр МВД Агне Билотайте заявила, что министерство предложит закрыть еще два — Лаворишкес и Райгардас, однако позже премьер-министр Шимоните уточнила, что в ближайшее время закрытие КПП не планируется.