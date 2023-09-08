Премьер: после окончания войны в Украине Россия должна за это заплатить

"Будут дискуссии о том, как заставить агрессора заплатить за это, потому что это единственный справедливый путь. Правосудие, вероятно, является одним из главных вызовов в будущем, как заставить виновных заплатить", - сказала И. Шимоните во время мероприятия Vilnius Conference.

"Это нормально, что демократические страны, ЕС, США, все остальные страны поддерживают Украину на этом пути, но в конечном итоге счет должен быть предъявлен тому и оплачен тем, кто создал все эти разрушения", - отметила она.