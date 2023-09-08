Премьер: после окончания войны в Украине Россия должна за это заплатить

 
ELTA
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Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что одним из самых больших вопросов после войны в Украине будет то, как заставить Россию заплатить за то, что она сделала, уничтожая страну. По ее словам, решение этого вопроса вызовет споры, но страна-агрессор должна заплатить.

"Будут дискуссии о том, как заставить агрессора заплатить за это, потому что это единственный справедливый путь. Правосудие, вероятно, является одним из главных вызовов в будущем, как заставить виновных заплатить", - сказала И. Шимоните во время мероприятия Vilnius Conference.

"Это нормально, что демократические страны, ЕС, США, все остальные страны поддерживают Украину на этом пути, но в конечном итоге счет должен быть предъявлен тому и оплачен тем, кто создал все эти разрушения", - отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что ущерб, нанесенный Россией инфраструктуре Украины, будет восполнен, и Москва заплатит за это. Он заверил, что России придется выучить слова "репарации" и "контрибуции".

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