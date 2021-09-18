"Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 000, может, и больше лиц, которые перемещены с Ближнего Востока, преимущественно – из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку", – сказал Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните в Варшаве.

По его словам, минский режим осуществляет против Литвы и Польши "провокацию, которая была инспирирована в Москве".

Польский премьер также подчеркнул важность борьбы с пропагандой белорусского режима, чтобы не допустить "эффективность политики Александра Лукашенко".

"Поэтому мы в Брюсселе говорим в унисон, в унисон говорим и в ООН, в Вашингтоне", – объяснил Моравецкий.

В свою очередь, Шимоните сказала, что страны охраняют границу, которая является не только границей Литвы или Польши, а границей всего Евросоюза (ЕС). Премьер акцентировала, что Литве приходится охранять довольно длинный участок границы по сравнению с размером страны, так что это "довольно серьезный вызов".

"К сожалению, нам приходится принимать меры по возведению физического барьера на границе. Очевидно, что одни только умные системы, которые очень подходят ловить контрабандистов, не вполне годятся в случае такой гибридной атаки", – сказала она.

Премьер поддержала Моравецкого относительно важности противодействия пропаганде.

"Я хочу обратить внимание на то, что восточные соседи отличаются одним свойством, использование которого мы наблюдали много раз. Они склонны обвинять другие государства в том, что делают сами. Например, обвиняют Европу в переписывании истории, хотя сами переписывают историю до такой степени, что пытаются забыть пакт Молотова-Риббентропа", – рассуждала Шимоните.

"Примерно так и в этом случае, когда страны, которые защищают восточную границу ЕС, обвиняются пропагандой в нарушениях прав человека или несоблюдении международных конвенций. (...) Поэтому очень важно, что мы вместе с самого начала смогли раскрыть, каков весь механизм этого кризиса", – добавила она.

Шимоните сказала, что процесс нелегальной миграции в Литву и Польшу является созданным "по злой воле" минского режима.

"Очень важно, что ведомства ЕС по сути расценивают это как гибридную атаку", – сказала премьер Литвы.

Страны в последние месяцы сталкиваются с возросшей нелегальной миграцией через границы с Беларусью. Должностные лица Литвы и Польши обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов.