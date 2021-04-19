"В принципе сами прямые выборы мэров я поддерживаю, но они не должны были быть определены одним предложением в законе о самоуправлении. Я призываю найти по выборам мэров такое правовое решение, которое бы соответствовало Конституции, или было бы в ней закреплено", – отметила премьер в комментарии BNS.
По ее словам, в Сейме будет создана специальная рабочая группа, которая "углубится в этот вопрос и предложит решения".
"Поэтому я призываю все политические силы сплотиться и серьезно поработать ради общего блага", – сказала руководитель правительства.
В понедельник Конституционный суд констатировал, что введенные шесть лет назад в Литве прямые выборы мэров противоречат Конституции.
Это постановление КС вступит в силу 3 мая 2023 года, то есть в конце срока полномочий избранных сейчас мэров.
По этому вопросу в КС обратились 46 парламентариев Сейма прошлого созыва, преимущественно - консерваторы, однако среди подписавшихся было и несколько либералов, трудовиков, бывшие представители партии "Порядок и справедливость",
Они подняли вопрос, можно ли было узаконить в Литве прямые выборы мэров без изменения Конституции.
У членов Сейма возникли сомнения в том, не противоречит ли закрепленной в Конституции одноступенчатой системе самоуправления различия в выборе мэров и членов советов самоуправлений, исключительная и широкая компетенция мэра, избранного напрямую, которая отчасти вмешивается в компетенцию ведомства, осуществляющего самоуправление.
Они утверждают, что Конституция не дифференцирует членов советов, напротив – закрепляет равное для всех правовое регулирование.
Прямые выборы мэров введены в Литве в 2015 году. Мэры самоуправлений уже дважды избирались напрямую. Ранее мэров выбирали советы самоуправлений.
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