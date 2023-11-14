Премьер поддерживает предложение обязать руководителей Литвы жить в своих резиденциях

Премьер-министр Ингрида Шимоните поддерживает предложение своего коллеги по фракции консерваторов в Сейме Матаса Мальдейкиса законодательно обязать президента и премьер-министра Литвы проживать в закрепленных за ними резиденциях в Турнишкес. По словам главы правительства, эти резиденции специально предназначены для того, чтобы облегчать работу тех, кто отвечает за безопасность высших руководителей страны.

"Я живу в государственной резиденции. И не потому, что мне очень нравится жить в государственной резиденции. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я хочу там остаться", — сказала Шимоните журналистам в Сейме. "Но государственная резиденция существует для того, чтобы облегчить работу людям, которым поручено обеспечивать охрану первых лиц государства", — добавила она.

Она также не согласна с доводами бывшего премьер-министра Саулюса Сквернялиса о том, что премьер-министру не нужна резиденция, поскольку глава правительства может смениться в любой момент.