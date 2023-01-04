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Во вторник вечером премьер-министр Ингрида Шимоните посетила Апостольскую нунциатуру в Вильнюсе и оставила запись в книге соболезнований, открытой в связи с кончиной Папы Римского на покое Бенедикта XVI.
Benediktas XVI
Benediktas XVI
© ELTA / Marius Morkevičius

"Один из самых известных ученых-теологов и сторонников изменений в Римско-католической церкви конца XX в. – начала XXI в. был близок литовскому народу. Его мудрость не только восхищала интеллектуалов, но и придавала надежду живущим под советским гнетом, что свет побеждает тьму, правда побеждает ложь. Не одно поколение христиан во всем мире выросло, читая мысли Папы Бенедикта. Сегодняшний мир и сегодняшний человек всегда были в центре внимания в учении Папы Бенедикта, он жаждал помочь человеку, ищущему смысл, не дать ему застрять в духовной пустоте", - говорится в соболезновании премьер-министра.

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По словам премьера, мысли Бенедикта XVI об истинном милосердии и необходимости преодоления несправедливости и зла становятся еще более важными в контексте войны в Украине.

"Реальность несправедливости и зла нельзя просто игнорировать, откладывать в сторону. Ее нужно преодолеть и победить. Только это действительно означает милосердие, - эти слова Папы Бенедикта особенно актуальны перед лицом сегодняшней жестокой войны России против Украины. Литовский народ надолго сохранит светлую память о Папе Бенедикте XVI и надежду веры, которую он распространял на примере собственной жизни", - сказала премьер.

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