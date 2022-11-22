"Отстранила. Для увольнения требуется оценка юридической практики. Юристы работают", — прокомментировала BNS Шимоните.
Служба спецрасследований (ССР) сообщила в понедельник, что проводит досудебное расследование по подозрению в коррупции в ГПВС, глава учреждения Мантас Сташкявичюс входит в число подозреваемых в различных коррупционных деяниях, он и еще три человека в воскресенье были арестованы. В числе подозреваемых - нынешние и бывшие руководители ГПВС.
По данным ССР, представители службы, "возможно, действуя совместно с другими лицами, вымогали взятки у хозяйствующих субъектов".
Правительство назначило победившего на конкурсе Сташкявичюса руководителем ГПВС в апреле прошлого года, до этого он работал заместителем директора того же учреждения.
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