05 сентября 2023 г. 10:41

Премьер оценила ситуацию в системе социальной защиты на фоне резонансных преступлений против детей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Комментируя последние резонансные преступления, совершенные родителями против собственных детей, премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что ситуация с социальной безопасностью в Литве "довольно неплохая". По ее словам, несмотря на ограниченное финансирование, учреждения пытаются удовлетворить потребность в социальных услугах.

"Я никогда не скажу, что помощи – социальной или социальных услуг – в Литве слишком много и в них нет нехватки. (...) Но, на мой взгляд, что теми выделяемыми ограниченными ресурсами, теми, которые мы, как общество, договорились выделять на соцзащиту, мы распоряжаемся довольно неплохо", – заявила глава правительства Info TV в понедельник.

Премьер-министр подчеркнула, что Литва выделяет на социальную защиту значительно меньше своего валового внутреннего продукта (ВВП), чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС). Тем не менее, по ее словам, все учреждения стараются в максимальном объеме удовлетворить потребность в социальных услугах.

"Это не только государство или только самоуправления, есть также и неправительственные организации, другие организации, школа, есть много действующих лиц, которые действуя сообща могут заметить проблемы", – подчеркнула И. Шимоните.

27 августа мужчина и его дочь пересекли литовско-российскую границу на лодке через реку, протекающую в Шилутском районе. По имеющимся данным, отец с девятимесячной девочкой в настоящее время находится на территории России.

В воскресенье, по данным правоохранительных органов, 36-летняя женщина при попытке покончить жизнь самоубийством умышленно утопила своих детей – девочек 2020 и 2022 гг. р. – в реке Нерис.

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