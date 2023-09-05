Премьер оценила ситуацию в системе социальной защиты на фоне резонансных преступлений против детей

"Я никогда не скажу, что помощи – социальной или социальных услуг – в Литве слишком много и в них нет нехватки. (...) Но, на мой взгляд, что теми выделяемыми ограниченными ресурсами, теми, которые мы, как общество, договорились выделять на соцзащиту, мы распоряжаемся довольно неплохо", – заявила глава правительства Info TV в понедельник.

Премьер-министр подчеркнула, что Литва выделяет на социальную защиту значительно меньше своего валового внутреннего продукта (ВВП), чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС). Тем не менее, по ее словам, все учреждения стараются в максимальном объеме удовлетворить потребность в социальных услугах.

"Это не только государство или только самоуправления, есть также и неправительственные организации, другие организации, школа, есть много действующих лиц, которые действуя сообща могут заметить проблемы", – подчеркнула И. Шимоните.