Премьер объяснила, почему Литва не присоединилась к Эстонии и Латвии в приобретении системы ПВО

"У Литвы есть свои оборонные планы и свои планы закупок. Многие из запланированных вещей либо продолжаются, либо внесены в планы. На мой взгляд, можно сказать, что многие вещи или многие решения мы приняли немного раньше", - в четверг Žinių radijas сказала И. Шимоните.

По ее словам, Литва стремится сотрудничать с Латвией и Эстонией в сфере обороны, но, отметила она, это происходит не во всех случаях. Кроме того, добавила премьер, Литва сама уделяет значительное внимание ПВО.

"Мне кажется, что Литва до сих пор уделяла достаточно внимания противовоздушной обороне. Будем продолжать это делать. Чем больше все страны сделают, тем безопаснее мы будем себя чувствовать", - заключила И. Шимоните.