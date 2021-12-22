"Важно, чтобы государства, соблюдающие международные правила, проявили солидарность перед лицом экономического давления. Мы должны продолжать обмениваться информацией и координировать наши действия как внутри ЕС, так и с США и с демократическими странами Индийско-тихоокеанского региона", - отметила премьер в сообщении.

В телефонном разговоре также принял участие министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Китай в последнее время выражает протест по поводу развития отношений Литвы с Тайванем и открытия представительства острова в Вильнюсе.

Осенью Китай остановил грузовые поезда в Литву, выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитные лимиты для литовских компаний и поднял цены, а также исключил Литву из таможенных систем.