"Важно, чтобы государства, соблюдающие международные правила, проявили солидарность перед лицом экономического давления. Мы должны продолжать обмениваться информацией и координировать наши действия как внутри ЕС, так и с США и с демократическими странами Индийско-тихоокеанского региона", - отметила премьер в сообщении.
В телефонном разговоре также принял участие министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Китай в последнее время выражает протест по поводу развития отношений Литвы с Тайванем и открытия представительства острова в Вильнюсе.
Осенью Китай остановил грузовые поезда в Литву, выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитные лимиты для литовских компаний и поднял цены, а также исключил Литву из таможенных систем.
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