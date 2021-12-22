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Во вторник вечером премьер-министр Ингрида Шимоните и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили поддержку в адрес Литвы со стороны США в ответ на экономическое давление Китая, сообщило правительство страны.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Важно, чтобы государства, соблюдающие международные правила, проявили солидарность перед лицом экономического давления. Мы должны продолжать обмениваться информацией и координировать наши действия как внутри ЕС, так и с США и с демократическими странами Индийско-тихоокеанского региона", - отметила премьер в сообщении.

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В телефонном разговоре также принял участие министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Китай в последнее время выражает протест по поводу развития отношений Литвы с Тайванем и открытия представительства острова в Вильнюсе.

Осенью Китай остановил грузовые поезда в Литву, выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитные лимиты для литовских компаний и поднял цены, а также исключил Литву из таможенных систем.

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