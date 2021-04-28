"У нас биотехнологическая промышленность мирового уровня, отличающаяся особо сильным научно-исследовательским потенциалом. Я не сомневаюсь, что литовские ученые, бизнес и установленные новые партнерские отношения могли бы внести вклад в усилия ЕС по обеспечению большим количеством вакцин", – цитируются слова И. Шимоните в пресс-релизе правительства.
Как говорится в пресс-релизе, Т. Бретон рассказал, что предпринимает ЕК для ускорения и увеличения объемов производства вакцин от COVID-19, и чтобы нынешние поставки вакцин всем странам сообщества были более слаженными.
Во время беседы также обсуждалась объективная информация о важности вакцинирования, планы по поводу "зеленого" европейского удостоверения.
Премьер пригласила комиссара посетить Литву в ближайшее время.
На минувшей неделе ЕС начал правовые процедуры в отношении фармацевтического гиганта AstraZeneca, который не выполняет своих обязательств, связанных с доставкой вакцины от коронавируса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые карантинные послабления в Литве: изменения для муниципалитетов и родителей учеников
Правительство Литвы в среду, 28 апреля, решило вернуть...
Вице-министр: если будет критическое ухудшение, можно обсуждать ужесточение карантина в столице Литвы (4)
Минздрав Литвы в понедельник не на шутку рассердил...
МИД России: из страны высылают двух литовских дипломатов (73)
В среду МИД России объявил, что на основе принципа...
Литва пока не получила информации о включении в список "недружественных" России стран (148)
Литва пока не получила официальной информации о...