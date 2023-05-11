"Сначала я выясню, что это было, каковы были расходы. Мне нужно поговорить с министром, я поговорю, и тогда у меня будет свое мнение", - в четверг в Сейме журналистам заявила И. Шимоните.

Премьер-министр также отреагировала на публичные разъяснения министра о том, что в Каунасском самоуправлении не было практики предоставлять чеки, оправдывающие расходы. По ее словам, это проблема самоуправления.

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Общественный деятель Андрюс Тапинас в четверг заявил, что министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене до начала работы в министерстве непрозрачно усвоила 13 816 евро.

"Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене брала деньги каунасцев не хуже, чем Матийошайтис. Перед уходом в министерство она получила 13 816 евро", - сообщил А. Тапинас на своей странице в "Facebook".

"После улучшения перевода Стамбульской конвенции можно было бы искать консенсус по ратификации документа"

Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что после улучшения качества перевода Стамбульской конвенции с английского языка и, развеяв странные интерпретации некоторых людей, Сейм этой каденции мог бы попытаться ратифицировать документ.

"Хотелось бы, потому что конвенция (Стамбульская – ELTA) уже находится в Сейме, ее представила в Сейм президент Даля Грибаускайте, ее указом она была передана в Сейм, и можно было бы начать процесс ратификации", - радиостанции "Žinių radijas" сказала И. Шимоните.

Однако премьер-министр указывает, что ратификации Стамбульской конвенции мешает то, что, по ее словам, перевод документа у некоторых людей вызывает множество странных интерпретаций.

"Да, идет дискуссия о переводе, который звучит для некоторых так, как будто он создает 100 или 150 мыслей или странных интерпретаций, которые мы слышим, источник которых, как мне кажется, находится далеко на Востоке. Потому что это тот самый нарратив, который распространяется повсюду в Европе, что после ратификации этой конвенции появятся какие-то странные гендеры, не существующие в природе. Такое непонимание и полное отрицание истинной сути конвенции", - подчеркнула премьер-министр.

Поэтому И. Шимоните считает, что, возможно, эти интерпретации можно было бы развеять, улучшив качество перевода конвенции.

"Можно улучшить качество перевода, чтобы по крайней мере было меньше пространства для этих интерпретаций, а затем попытаться найти консенсус, потому что действительно, я думаю, что Литва в этом вопросе выглядит не очень хорошо, будучи в таком явном меньшинстве, не ратифицировав эту конвенцию", - сказал глава Правительства.

ELTA напоминает, что в среду депутаты Европарламента одобрили присоединение Европейского союза к Стамбульской конвенции, направленной на предотвращение насилия в отношении женщин. Такой шаг был предпринят для того, чтобы завершить процесс ратификации конвенции ЕС.