Премьер об антисемитских высказываниях Жемайтайтиса: они требуют оценки

"Мне кажется, что такие вещи, как открытый антисемитизм, не являются последним пунктом в списке по важности", – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме.

"Все остальные важные вопросы мы пытаемся решить, и эти вопросы действительно не мешают политической оценке того, что в последнее время делает этот господин", – добавила глава правительства.

Премьер-министр не стала давать прогнозы относительно того, удастся ли Сейму, который будет работать еще около года, отстранить Р. Жемайтайтиса посредством импичмента.

"Мне не хотелось бы высказывать предварительного мнения, потому что этот господин – это тот господин, который потом будет бегать с моим предварительным мнением по всем своим фейсбукам и писать еще больше всякого бреда. Я не буду вдаваться в подробности. В первую очередь должна быть комиссия, затем – обращение в Конституционный Суд. Все это должно происходить в порядке, предусмотренном законом и Конституцией", – сказала премьер-министр.