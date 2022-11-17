Премьер о взрывах в Польше: вероятность подобных инцидентов возрастает

Однако премьер-министр подчеркивает, что если бы Россия не напала на Украину, этого инцидента не было бы. И. Шимоните также отмечает, что по мере расширения масштабов атак на Украину возрастает вероятность подобных ситуаций в соседних странах.
"Есть также просьба от наших коллег в Польше, что все же очень важно дождаться окончательного результата расследования и не спекулировать на этой истории, не создавать теорий, которые потом должны как-то конкретно опровергаться или как-то специально обсуждаться. Я полагаюсь на эти призывы, и расследование обязательно закончится, и будут ответы на вопросы", - в четверг радиостанции Žinių radijas сказала И. Шимоните.
Однако, по словам премьера, если бы Россия не напала на Украину, не было бы повода говорить об инциденте в Польше.
"Во-первых, как бы там ни было, Россия все равно несет ответственность за этот инцидент – в том смысле, что если бы Россия не напала на Украину, то мы, наверное, вообще не рассматривали бы этот инцидент. И это прямое следствие того, что Россия напала на Украину", - сказала премьер.
И. Шимоните также подчеркивает, что очень важна и соответствующая реакция НАТО на то, что у России плохо идут дела на поле боя, поэтому страна-агрессор реагирует массовыми обстрелами, убивая мирных жителей и уничтожая украинскую инфраструктуру. Премьер-министр указывает, что сейчас эти массовые российские обстрелы происходят по всей Украине, поэтому, по ее словам, возрастает вероятность подобных инцидентов за пределами Украины.
"Они пытаются уничтожать энергетическую инфраструктуру, различные подстанции, трансформаторы и тому подобное, известно, что очень много этой инфраструктуры находится и в западной части Украины. Сейчас Россия уже пытается уничтожать эту инфраструктуру по всей Украине, раньше, возможно, она была больше сконцентрирована в восточной части, теперь она пытается это сделать по всей Украине и, к сожалению, вероятность таких инцидентов в такой ситуации возрастает", - сказала И. Шимоните.
"Поэтому очень важно, чтобы поддержка Украины, поддержка средствами, ПВО и другим вооружением была усилена", - добавила она.
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