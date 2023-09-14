Премьер о возможности выхода из конвенции по кассетным боеприпасам: решений нет

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Отвечая на высказанные министром обороны Арвидасом Анушаускасом ожидания относительно выхода из конвенции по кассетным боеприпасам, премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркивает, что, прежде всего, следует тщательно оценить репутационный ущерб государству от подобных решений.

"Это действительно не такой тривиальный вопрос, чтобы можно было сказать: надо или нет. И в такой ситуации необходимо очень хорошо оценивать пользу решения по сравнению с потенциальным ущербом от решения для репутации страны. Поэтому никаких решений на данный момент не принято. И нельзя даже сказать, что дискуссии движутся в каком-то направлении", - сказала И. Шимоните Žinių radijas.

Премьер-министр отметила, что решение о выходе из конвенции будет непростым, поскольку потребует участия правительства, Сейма и президента.

"Расторжение контрактов не так просто, как иногда кажется. Да, такая мысль прозвучала, но решений по этой теме нет", - сказала И. Шимоните.

"Эти дискуссии могут продолжаться, но (...) необходимо очень тщательно взвесить, действительно ли любая потенциальная возможность, которая открывается после денонсации соглашения, перевешивает ущерб, который действительно был бы нанесен репутации государства, если бы оно решило выйти из этой конвенции", - также отметила она.

В августе министр обороны А. Анушаускас публично выразил надежду, что Литва выйдет из конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы – это боеприпасы, которые разрываются на множество суббоеприпасов. Эти суббоеприпасы обычно детонируют при контакте с твердым основанием, однако влажное или мягкое покрытие останавливает это. Такая взрывчатка может взорваться, если на нее наступить или взять ее в руки. По этой причине данный тип боеприпасов представляет опасность для гражданского населения.

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