Премьер о литовском гражданстве детей Абрамовича: это не красит нашу страну

"Нужно обсудить, есть ли необходимость в изменениях законов. (...) Обычно в таких случаях люди имеют более одного гражданства. Видимо, об основаниях для его утраты можно было бы говорить в Сейме. Я думаю, что этот вопрос необходимо решить, и если потребуются поправки к закону, то они будут инициированы", - сказала в четверг И. Шимоните.
"Это действительно не красит нашу страну, когда люди, близкие к режиму, имеют какие-то легальные документы, позволяющие оставаться в стране, и могут использовать их для обхода международных санкций", - добавила она.
Премьер-министр также говорит, что попросила Департамент миграции предоставить более подробную информацию о том, как выглядит процесс выдачи гражданства этим лицам и что позволило бы политикам предпринять дальнейшие действия.
"Я попросила предоставить всю информацию о том, как развивалась эта ситуация и какова была последовательность действий и решений. (...) Надеюсь, что работа будет проделана и решения будут приняты", - сказала И. Шимоните.
По данным международного журналистского расследования Cyprus Confidential, сын Аркадий и дочь Анна российского олигарха Романа Абрамовича получили литовское гражданство, сообщает Центр расследовательской журналистики Siena.
Среди просочившихся материалов кипрской конторы финансовых услуг Meritservus журналисты обнаружили фотографию паспорта сына олигарха А. Абрамовича.
Документ выдан десять лет назад, срок его действия истек 5 декабря этого года. Подлинность фотографии в паспорте подтверждает подпись лондонского юриста.
Когда дочь олигарха А. Абрамович получила литовский паспорт, неясно – в документах обнаружены только номер ее литовского паспорта и указано литовское гражданство.
Проанализированная журналистами переписка показывает, что литовские паспорта Аркадия и Анны Абрамовичей также использовались для операций, расцениваемых как попытка обойти международные санкции, введенные в отношении олигарха.
В начале года британское издание The Guardian сообщило, что перед началом полномасштабного вторжения России в Украину Р. Абрамович перераспределил большую часть своего имущества своим семерым детям. По оценкам, стоимость переданного имущества составляет не менее 4 млрд долларов.
В свою очередь, реагируя на ситуацию, министр внутренних дел Агне Билотайте в среду сказала, что Литва примет все меры для того, чтобы литовский паспорт не использовался как средство для обхода санкций.
Она отметила, что соответствующие поправки в Закон о гражданстве, предусматривающие такие гарантии, уже подготовлены.