Премьер надеется, что после согласования инвестиций с Германией инфраструктуру в Литве можно будет развить в течение трех лет.

"Согласно этой декларации, как мы ее читаем, это бригада, которая физически должна находиться в Литве, и мы к этому готовимся. Но мы знаем, что такие вещи не могут произойти ни за минуту, ни за месяц, ни за две недели. Такому количеству солдат требуется инфраструктура. Летом мы уже подготовили рабочий вариант инфраструктуры, сколько времени нам потребуется для ее развития, чтобы она была достаточной, и сколько это будет стоить", - сказала премьер в понедельник телеканалу LRT.

Премьер-министр надеется, что инфраструктура, необходимая для дислокации немецкой бригады в Литве, может быть создана в течение трех лет.

"Поскольку такие инвестиции еще нужно согласовывать со страной, которая должна отправить сюда своих солдат, сейчас сформирована рабочая группа нашего Министерства обороны и Министерства обороны Германии. Я очень надеюсь, что она очень хорошо спланирует сроки. Я думаю, что всю инфраструктуру, которая необходима для того, чтобы бригада могла быть в Литве, реально создать в течение трех лет", - добавила она.