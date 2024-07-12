Премьер не выступит с речью на церемонии инаугурации Науседы

Выступление премьера-министра не включено в программу мероприятия. На церемониях инаугурации предыдущих руководителей страны действующие премьер-министры зачитывали поздравительные речи. Так в 2019 г. на инаугурации Г. Науседы, впервые избранного на должность главы государства, с речью выступил тогдашний премьер-министр Саулюс Сквернялис, в 2014 г. на инаугурации переизбранной Дали Грибаускайте с речью выступил тогдашний премьер-министр Альгирдас Буткявичюс, в 2009 г. – тогдашний премьер-министр, консерватор Андрюс Кубилюс.
По словам премьер-министра, такое решение было принято после консультации с Сеймом и оценки того, что приветствие спикера парламента и речь самого президента „прекрасно заполняют содержание торжества“.
„Строгого канона заседания по инаугурации, коим является заседание Сейма, насколько мне известно, не существует, и его сценарий каждый раз разрабатывается в специальной комиссии. После консультаций с Сеймом, было решено, что приветствие спикера Сейма и речь президента прекрасно заполняют содержание торжества, поэтому я решила не выступать с отдельной речью, а принять участие и в других торжественных заседаниях Сейма“, – говорится в переданном комментарии премьер-министра.
На этот раз в программу торжественной церемонии включены только инаугурационная речь главы государства, поздравительная речь спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен и обращение Архиепископа Вильнюсского Гинтараса Грушаса.
Несмотря на то, что в программе премьер-министра И. Шимоните запланировано участие во многих инаугурационных мероприятиях, тем не менее, в четверг политик заявила журналистам, что на вечернем приеме во дворе Президентского дворца она не будет присутствовать.
„Нет, в вечерней части я не буду участвовать“, – ответила премьер журналистам в Сейме.