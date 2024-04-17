Премьер не обещает до отпуска представить кандидатуру на пост главы Минобразования

"Я выдвину кандидата, когда буду готова его представить", - сказала И. Шимоните журналистам в правительстве в среду.

"Однако во время отпуска я буду находиться на работе хотя бы один день в неделю в связи со своими обязанностями, поэтому думаю, что мы с президентом как-нибудь выясним и решим этот вопрос", - добавила премьер.

Как сообщалось ранее, во вторник глава страны выразил надежду на скорейшее принятие решения по новому главе Министерства образования, науки и спорта.