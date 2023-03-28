"Я действительно не читала конкретных предложений, и у меня не было особой возможности это сделать, потому что сейчас время, когда все вносят свои предложения. Потом, когда время подачи предложений и время обсуждений закончится, эти предложения будут более-менее оценены, в первую очередь, самим Минфином, потому что я действительно не могу предположить, какие (предложения – ELTA) решат учесть и сколько вопросов для обсуждения останется на столе. Когда дискуссионные вопросы окажутся в Правительстве, тогда мы обсудим их и обсудим", - заявила во вторник журналистам И. Шимоните.

"Что касается того, что ведомства между собой согласуют, то мне нет особой необходимости иметь какое-то личное мнение по этому вопросу, если в Правительстве будет достигнут консенсус на межведомственном уровне", - отметила она.

Политик подчеркивает, что пакет налоговых изменений не является односторонним и направленным только на сокращение или отказ от льгот. Однако, по ее словам, в основном обсуждается уменьшение льгот, потому что "в Литве популярно только снижение налогов", а все остальное "вне обсуждения".

"Несмотря на то, что люди, которые имеют льготы, не имеющие хорошего экономического объяснения, в основном пользуются общественными услугами, оплачиваемые теми, кто платит наибольшее налоговое бремя, то есть наемные работники с очень средним доходом", - заявила И. Шимоните.