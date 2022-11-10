Премьер не исключает, что в следующем году изменится порядок выплаты компенсации за газ и электричество

"С 1 января будет действовать такой же механизм, как и сейчас, будут компенсировать расходы клиентов общественных и частных поставок до установленного размера, сейчас это 28 центов, то же самое и с газом. Но с 1 июля 2023 года, не исключаю, что могут быть перемены", – сказала в четверг премьер.
По ее словам, чтобы назначать компенсации в зависимости от расхода, сначала надо оценить дополнительные ресурсы, чтобы поставщики подготовили систему подсчета, а также оценить, даст ли такая дифференциация больше пользы и не приведет ли к дополнительным административным трудностям.
"Если мы ориентируемся на среднего потребителя, то среднее домашнее хозяйство использует около 160 кВт/ч в месяц, но надо понимать, что эти хозяйства очень разные, ведь есть домашние хозяйства, которые используют 160 кВт/ч в месяц и пользуются центральным отоплением, за которое государство дает компенсации и компенсирует НДС, а есть люди, которые отапливают дома электричеством, там история с потреблением иная", – заметила Шимоните.
"Очень трудно сказать, какое количество экономически обосновано", – прибавила она.
Премьер подчеркнула, что сейчас на такие обсуждения нет времени, да и время неподходящее.
"В целом ситуация на рынке электроэнергии и газа далека от стабильности, этот вопрос не закрыт, но не могу обещать, что будут перемены", – сказала Шимоните.
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