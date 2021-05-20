По словам премьера, она придерживается мнения, что при оценке повестки дня перед каждым заседанием Европейского совета следовало бы договариваться, чье представительство будет более ценным.

"Я информировала президента о своем мнении уже какое-то время назад, так как на этой неделе не состоялась встреча президента со мной в понедельник, так что я также информировала о своем мнении на этой неделе дополнительно и письменном виде", - сказала И. Шимоните журналистам в четверг.

"Мое мнение такое, что возможно перед каждым заседанием совета при оценке содержания заседания договариваться, чье представительство конкретно на этом заседании будет более ценным для Литвы", - сказала премьер.

Она сказала, что пока не получила ответа из президентского ведомства.

На вопрос, насколько для нее самой важно участие в заседаниях Европейского совета, премьер ответила, что "вопрос не в том, актуально для меня или не для меня, не для Шимоните или Науседы это актуально, это вопрос межинституционального устройства и логики".

Она сказала, что слышит аргументы оппонентов о том, что президент представляет государство, но подчеркнула, что "премьер представляет правительство, а это образование называется советом глав государств и правительств, об этом тоже не следует забывать".

"Но я уверена, что возможно достичь соглашения в рамках нашей Конституции", - добавила И. Шимоните.

Пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис обещал BNS представить позицию главы государства по поводу призыва парламентских комитетов и обращения премьера в четверг.

Комитеты По европейским делам и По иностранным делам в среду призвали президента и премьера самим договориться, кто должен представлять Литву на ближайшем саммите ЕС.

В этом решении члены комитетов призывают Г. Науседу и И. Шимоните "сплотить силы и к следующему июньскому заседанию Европейского совета договориться о надлежащем представительстве Литвы при защите интересов Литвы в Европейском совете с учетом вопросов, рассматриваемых на заседаниях Европейского совета".

Вопрос о том, кто должен представлять Литву на саммитах ЕС, начали поднимать консерваторы после победы на парламентских выборах.

Они рассматривают возможность принять закон, который будет предусматривать, что Литву в Европейском совете будет представлять не президент, а премьер-министр.

Инициаторы утверждают, что рассматриваемые на саммитах ЕС вопросы преимущественно связаны с компетенцией правительства. Также нет возможности обеспечить, чтобы, участвуя в саммитах ЕС, президент придерживался мандата, утвержденного Сеймом и правительством, кроме того, президент не участвует в деятельности европейских партий.

Критики этой инициативы говорят, что консерваторы применяют двойные стандарты, так как сами уступили место в Европейском совете пользовавшейся их поддержкой президенту Дале Грибаускайте и никогда раньше не поднимали этот вопрос.

Президент Г. Науседа говорит, что намерен и впредь представлять Литву на всех саммитах.