05 сентября 2023 г. 09:14

Премьер намекнула, когда примет решение об участии в президентских выборах

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Igrida Šimonytė
Igrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
О решении премьер-министра Ингриды Шимоните относительно ее возможного участия в президентских выборах может стать известно уже в следующем месяце. Как сообщила в понедельник глава правительства в интервью для телеканала Info TV, ее решение будет принято с учетом внутренних выборов, организуемых партией консерваторов для поиска кандидата на должность главы государства.

"Мне придется объявить (если буду участвовать – ELTA), а если не буду, то придется назвать, кого я поддержу. Оставим этот вопрос открытым до того момента, когда должна буду принять такое решение", — сказала И. Шимоните в программе "Инфо комментарии с А. Мазетисом" (Info komentarai su A. Mazėčiu).

Внутрипартийный процесс отбора кандидатов, как подчеркивает премьер, предусматривает, что ответ должен быть предоставлен уже на рубеже сентября и октября.

"Согласно партийному порядку, все очень рано и очень прозрачно. Так называемые предварительные выборы пройдут в ноябре, а о том, кто примет участие в предварительных выборах, станет известно гораздо раньше – в конце сентября или начале октября", – сказала И. Шимоните, намекнув, что именно тогда и следует ожидать ее решения.

"Те люди, которые решат добиваться партийной номинации – о них станет известно этой осенью. В середине ноябре уже станет известен кандидат от партии" – добавила она.

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