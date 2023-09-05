Премьер намекнула, когда примет решение об участии в президентских выборах

"Мне придется объявить (если буду участвовать – ELTA), а если не буду, то придется назвать, кого я поддержу. Оставим этот вопрос открытым до того момента, когда должна буду принять такое решение", — сказала И. Шимоните в программе "Инфо комментарии с А. Мазетисом" (Info komentarai su A. Mazėčiu).

Внутрипартийный процесс отбора кандидатов, как подчеркивает премьер, предусматривает, что ответ должен быть предоставлен уже на рубеже сентября и октября.

"Согласно партийному порядку, все очень рано и очень прозрачно. Так называемые предварительные выборы пройдут в ноябре, а о том, кто примет участие в предварительных выборах, станет известно гораздо раньше – в конце сентября или начале октября", – сказала И. Шимоните, намекнув, что именно тогда и следует ожидать ее решения.