Премьер: надеюсь, что президент, будучи экономистом, учтет, что есть и невыполнимые вещи

"Когда предлагается много различных замечательных вещей, и на это надо выделить деньги, и на то, и сохранить сеть, которая не является оптимальной, и улучшить финансирование дорог, и национальную оборону, думаю, все это поддержат, но всегда нужно задать себе вопрос, а кто должен заплатить по счетам, когда в тоже время, в процессе обсуждения налогов, у нас бывает дискуссия совсем другого содержания. Потому что расходы в Литве могут только расти, налоги могут только сокращаться, и при этом кто-то считает, что эти обещания можно выполнить" – заявила И. Шимоните во вторник журналистам в Сейме.