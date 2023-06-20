Премьер: надеюсь, что президент, будучи экономистом, учтет, что есть и невыполнимые вещи

"Когда предлагается много различных замечательных вещей, и на это надо выделить деньги, и на то, и сохранить сеть, которая не является оптимальной, и улучшить финансирование дорог, и национальную оборону, думаю, все это поддержат, но всегда нужно задать себе вопрос, а кто должен заплатить по счетам, когда в тоже время, в процессе обсуждения налогов, у нас бывает дискуссия совсем другого содержания. Потому что расходы в Литве могут только расти, налоги могут только сокращаться, и при этом кто-то считает, что эти обещания можно выполнить" – заявила И. Шимоните во вторник журналистам в Сейме.
"Я, как рациональный человек, как человек, который не может выполнить невыполнимое, надеюсь, что президент, будучи экономистом, учтет это. Но видимо, когда речь заходит об определенном этапе избирательной кампании, то это – сознательно выбранная тактика", — отметила она.
Глава правительства также подчеркнула, что Г. Науседа пытался подчеркнуть "популярную" позицию, прикрываясь тем, что составление бюджета не входит в зону его ответственности. По ее словам, глава государства говорил так потому, что не ему приходится составлять бюджет, который был бы реализуем и по которому могло бы жить государство.
"Были определенные упреки, которые, вероятно, были адресованы лично мне. Потому что если говорить о кризисах периода 2009-2012 гг., когда был беспрецедентный финансовый кризис, когда государство, казалось, против общепринятой, экономической логики повышало налоги и сокращало расходы, а президент сейчас подчеркнуто противопоставляет его той политике, которую мы проводим сейчас и которую проводило предыдущее правительство во время ковида", – сказала политик.
"Тем не менее президент достаточно квалифицированный экономист, чтобы понимать, что в 2009-2012 гг. Литовская Республика просто не могла проводить такую политику из-за очень четких финансовых ограничений", — отметила она, подчеркнув, что решения, принятые почти 15 лет назад, позволяют нам сегодня избежать таких жестких финансовых мер.
ELTA напоминает, что во вторник Г. Науседа, выступая с годовым докладом, заявил, что в предложенной Правительством налоговой реформе можно заметить важные шаги в сторону более справедливого налогообложения, тем не менее в ней по-прежнему есть существенные недостатки. Глава государства критикует планируемые изменения в налогообложении индивидуальной деятельности.