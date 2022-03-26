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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в субботу приняла участие в съезде Литовского союза политзаключенных и ссыльных, который состоялся в Каунасе, в Доме офицеров. Она выступила с речью, поблагодарила всех, кто прилагал усилия ради свободы Литвы и продолжает ее укрепление и сейчас. В своем выступлении Шимоните уделила внимание и войне в Украине.
Премьер на съезде ссыльных: вы лучше всех знаете, как чувствуют себя люди, которых оккупанты заставили покинуть свои дома
© DELFI / Karolina Pansevič

"Я не сомневаюсь, что вы лучше других можете понять, что чувствуют те, кого оккупанты заставили покинуть дома, кто сегодня оказался вдали от родной земли. Трудно поверить, но это снова происходит. Очевидно, что пока из Кремля не удалят империалистическое жало, волны кровавых агрессий будут неизбежно повторяться", – сказала премьер.

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Она обратила внимание на то, что Кремль воюет не только с помощью танков и ракет, но и с помощью информационных атак, которые используют и в Литве для внесения раздора, распространения сомнений и страхов.

Несмотря на это, глава правительства выразила твердое убеждение в победе свободного мира – и из-за отваги украинцев, их решительности и способности воевать и оз-за реакции Запада на российскую агрессию.

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в субботу...