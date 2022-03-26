Премьер на съезде ссыльных: вы лучше всех знаете, как чувствуют себя люди, которых оккупанты заставили покинуть свои дома

"Я не сомневаюсь, что вы лучше других можете понять, что чувствуют те, кого оккупанты заставили покинуть дома, кто сегодня оказался вдали от родной земли. Трудно поверить, но это снова происходит. Очевидно, что пока из Кремля не удалят империалистическое жало, волны кровавых агрессий будут неизбежно повторяться", – сказала премьер.
Она обратила внимание на то, что Кремль воюет не только с помощью танков и ракет, но и с помощью информационных атак, которые используют и в Литве для внесения раздора, распространения сомнений и страхов.
Несмотря на это, глава правительства выразила твердое убеждение в победе свободного мира – и из-за отваги украинцев, их решительности и способности воевать и оз-за реакции Запада на российскую агрессию.
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