Премьер-министры Литвы и Южной Кореи обсудили укрепление двусторонних отношений

"Не имея привилегии безопасного соседства, наши государства очень хорошо понимают, насколько важно в это время укреплять сотрудничество демократий. Мы рады активизации отношений, диалогу единомышленников и надеемся, что это только начало еще более тесных отношений между Литвой и Южной Кореей", - сказала премьер-министр И. Шимоните.