Премьер-министру Литвы журналисты задали вопрос о возможном участии в президентских выборах

"Наверное, это было бы неэтично, если бы я оценивала работу президента. Я себя не люблю оценивать, поэтому и других политиков оценивать не буду. Пусть их оценивают избиратели, политологи, эксперты и так далее", – сказала журналистам премьер. Она также не ответила на вопрос, намерена ли она принимать участие в президентских выборах через два года.
"Не буду отвечать на этот вопрос", – сказала Шимоните, не раздумывая.
В мае 2019 г. во втором туре президентских выборов Шимоните обошел Науседа.
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