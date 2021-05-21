"Вопрос сложный, возможно, даже есть часть таких людей, которые могли бы поддержать, если бы не нужно было голосовать. Но когда нужно голосовать и публично декларировать свою позицию, возможно, есть какие-то страхи, что кто-то не поймет", - сказала в пятницу BNS в ратуше Вильнюса премьер-министр.

В Сейме Литвы в пятницу был зарегистрирован проект Закона о партнерстве, который узаконил бы партнерство как между мужчиной и женщиной, так и однополое партнерство.

В проекте предлагается определить партнерство как "официально зарегистрированный факт сожительства двух лиц (партнеров), с целью создания и развития, сохранения партнерских отношений".

Отмечается, что эти отношения основываются на постоянной "эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, уважении, помощи и подобных связях и добровольном решении принять определенные права и обязанности".

Представитель крупнейшей правящей парламентской фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов Андрюс Навицкас говорит, что большая часть фракции настроена поддержать закон о партнерстве.

"Я никогда не скрывала, что этот законопроект поддерживает лишь часть людей даже в самой правящей коалиции, так что встает вопрос, сколько будет поддержки партий или политиков, которые не относятся к правящему большинству", - прокомментировала И. Шимоните.

"Думаю, что придется работать. Если поддержки не будет, как я не раз говорила, тогда закон не будет принят", - добавила она.

Глава оппозиционной парламентской фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Альгирдас Сисас является одним из тех, кто вносил проект, однако он подтвердил, что во фракции по нему нет единого мнения.

Член другой оппозиционной фракции - Партии труда, вице-председатель Сейма Андрюс Мазуронис говорит, что трудовики единогласно проект не поддержат.

Между тем член самой многочисленной оппозиционной партии - Литовского союза "крестьян" и "зеленых" и лидер оппозиции Саулюс Сквернялис сказал BNS, что сможет прокомментировать проект позже, когда с ним ознакомится.

В сообщении указано, что Закон о партнерстве будет регламентировать имущественные и неимущественные отношения не заключивших брак, однако проживающих совместно лиц.

Он создаст возможность признать совместную частичную собственность или, в случае необходимости, установить иной, устраивающий обе стороны правовой режим имущества.

В проекте предлагается разрешить партнерам наследовать имущество без дополнительных налогов; создаются определенные партнерские обязательства личного характера, то есть уважение, лояльность, обязанность содержать партнера в случае расторжения партнерства.

Закон позволит выбрать фамилию партнера или использовать общую фамилию, будет узаконена возможность действовать по доверенности от имени друг друга и в интересах друг друга.

Как предлагается, партнерство по соглашению обоих партнеров может быть расторгнуто нотариусом только в том случае, если у партнеров нет общих несовершеннолетних детей. В ином случае расторжение партнерства будет возможно через суд. Если партнер желает расторгнуть партнерство в одностороннем порядке, он должен обратиться в суд.

В проекте закона не предлагается изменить нынешнее правовое регламентирование усыновления. Критики института партнерства высказывали опасения, что с таким законом будет создана возможность усыновления детей лицами одного пола.

Предлагается, чтобы Закон о партнерстве вступил в силу с 1 января 2022 года.