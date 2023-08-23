Премьер-министр: возьмемся за руки ради победы Украины

"Наша почетная история свидетельствует о том, что Литва никогда не смирилась с навязанными оккупантами тюремными условиями и насилием. Балтийский путь – ярчайший пример нашего единства. Живая цепочка длиной 2 млн человек, простиравшаяся от замка Гедиминаса в Вильнюсе до башни Длинного Германа в Таллинне. Живая цепочка людей доказала всему оцепеневшему на тот момент миру, что здесь живут смелые и свободолюбивые люди", – говорит премьер-министр.
"Это были те твердые шаги, которые привели страны Балтии к независимости. Особо важно, что и сегодня Литву связывают со своими соседями и другими странами общие ценности демократического мира", – отметила она.
Глава правительства подчеркивает, что День Черной ленты напоминает нам о том, что даже спустя много лет советские имперские амбиции не изменились. Жестокая война России против свободной Украины является проверкой единства и силы всего мира.
"Уже второй год Украина воюет не только за свою независимость, но и за свободу всех нас. Мы должны всеми силами и всеми возможными способами поддерживать этот храбрый народ. Вплоть до полного поражения России. Давайте сегодня возьмемся за руки ради победы Украины, это священный долг всего демократического сообщества", – подчеркивает И. Шимоните.