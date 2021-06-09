"Если говорить с людьми из этих диаспор, которые растут в Литве, здесь, конечно, больше всего украинцев, возможно, столько же и представителей белорусской диаспоры – очень часто сейчас ставят вопрос об обучении литовскому языку", – заявила премьер в среду на правительственном совещании.

"Очевидно, нам нужно подумать, как мы можем предоставить больше возможностей людям, которые планируют здесь основаться и жить, быстрее выучить государственный язык, поскольку такой интерес, очевидно, есть", – сказала она.

Дискуссия об изучении литовского языка возникла на совещании, на котором представлялись вехи миграционной политики.

Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис призвал предоставлять в государственных учреждениях больше услуг "хотя бы на нескольких основных языках Евросоюза".

"Этот вопрос, прежде всего, касается лиц высокой квалификации: представьте, что они работают в наших центрах услуг, и значит, например, им нужно представить декларацию о доходах", – сказал он.

И. Шимоните разделяет мнение о том, что должно быть больше информации на различных языках, однако она акцентировала важность обучения государственному языку.