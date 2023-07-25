Премьер-министр ушла в ежегодный отпуск: будет отдыхать полторы недели

Указ об отпуске для премьер-министра был подписан президентом Гитанасом Науседой еще 12 июля.
С 25 июля до 3 августа Ингриду Шимоните замещает министр финансов Гинтаре Скайсте.
Оставить комментарий Читать комментарии
Премьер-министр Ингрида Шимоните во вторник ушла в ежегодный отпуск – она будет отдыхать до следующего четверга, 3 августа.
Указ об отпуске для премьер-министра был подписан президентом Гитанасом Науседой еще 12 июля.
С 25 июля до 3 августа Ингриду Шимоните замещает министр финансов Гинтаре Скайсте.