25 июля 2023 г. 08:49

Премьер-министр ушла в ежегодный отпуск: будет отдыхать полторы недели

 
ru.DELFI.lt
Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė
Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Премьер-министр Ингрида Шимоните во вторник ушла в ежегодный отпуск – она будет отдыхать до следующего четверга, 3 августа.

Указ об отпуске для премьер-министра был подписан президентом Гитанасом Науседой еще 12 июля.

С 25 июля до 3 августа Ингриду Шимоните замещает министр финансов Гинтаре Скайсте.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии