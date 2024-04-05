Премьер-министр Украины надеется, что переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся в июне

"Мы хотели бы после июня уже начать эти процедуры, чтобы не терять время. И у нас есть амбиции пройти этот путь переговоров в течение двух лет и передать мяч на сторону стран ЕС, чтобы было принято политическое решение относительно Украины", - сказал Д. Шмыгаль после встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.