Премьер-министр Украины надеется, что переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся в июне

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Denys Shmyhal, Ingrida Šimonytė
Denys Shmyhal, Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) начнутся уже в июне этого года.

"Мы хотели бы после июня уже начать эти процедуры, чтобы не терять время. И у нас есть амбиции пройти этот путь переговоров в течение двух лет и передать мяч на сторону стран ЕС, чтобы было принято политическое решение относительно Украины", - сказал Д. Шмыгаль после встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Литва, я думаю, была и остается самым большим адвокатом членства Украины в ЕС. За это мы благодарны, работаем вместе и делаем все возможное, чтобы как можно скорее победить и как можно скорее объединиться в общей семье ЕС", - подчеркнул он.

В пятницу в Литву прибыл премьер-министр Украины Д. Шмыгаль.

В повестке дня премьер-министра Украины – встречи с главой правительства Ингридой Шимоните и президентом страны Гитанасом Науседой.

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