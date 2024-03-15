Премьер-министр: Россия пытается устроить хаос в Литве

"Я не хочу пугать, что-то отрицать, будто Россия не пользуется никакими способами для того, чтобы устроить хаос в Литве – часто даже тогда, когда происходят какие-то естественные внутренние разногласия", – сказала Шимоните.

"Например, забастовки фермеров по всей Европе. Это одна из любимых тем российской пропаганды. Я не говорю, что Россия инициирует эти протесты, но что пользуется этой темой – несомненно", – прибавила она.

Премьер подчеркнула, что есть и такие случаи, которые могут быть связаны с попыткой провокаций России. Поскольку ведется расследование, Шимоните ничего не хотела комментировать, но, по ее мнению, пропагандисты могут быть связаны с осквернением памятника Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.