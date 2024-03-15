Премьер-министр: Россия пытается устроить хаос в Литве

 
ELTA
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Премьер-министр Ингрида Шимоните, комментировала нападение на Леонида Волкова, она сказала, что Россия пытается устроить хаос в Литве. По ее словам, один из таких примеров – забастовки фермеров в Европе.

"Я не хочу пугать, что-то отрицать, будто Россия не пользуется никакими способами для того, чтобы устроить хаос в Литве – часто даже тогда, когда происходят какие-то естественные внутренние разногласия", – сказала Шимоните.

"Например, забастовки фермеров по всей Европе. Это одна из любимых тем российской пропаганды. Я не говорю, что Россия инициирует эти протесты, но что пользуется этой темой – несомненно", – прибавила она.

Премьер подчеркнула, что есть и такие случаи, которые могут быть связаны с попыткой провокаций России. Поскольку ведется расследование, Шимоните ничего не хотела комментировать, но, по ее мнению, пропагандисты могут быть связаны с осквернением памятника Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.

"Ведь был осквернен памятник Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, бывают и такие неприятные случаи, кто-то на стенах пишет – необязательно все эти случаи связаны с Россией, необязательно приезжие это делают, это могут делать и те, кто находится в Литве", – сказала Шимоните.

"Нам всем важно оставаться бдительными. Если видим, что кто-то пытается говорить, вербовать, убеждать что-то сделать – надо как можно скорее информировать наши ведомства", – продолжила она.

Напомним, что в Вильнюсе во вторник вечером было совершено нападение на российского оппозиционера Леонида Волкова.

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