"Думаю, что Минфин оценит само содержание решения, увидеть которое у меня также нет возможности, и затем примет решение. И это – зона ответственности министра финансов", – сказала премьер журналистам, собравшимся во вторник в Сейме.

На прошлой неделе Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) установила, что Г. Норкунас попал в конфликт интересов, поскольку не задекларировал должным образом свои связи с Ignitis grupė.

Статьи по теме: Ширинскене обратилась в комиссию по этике с просьбой выяснить, не попал ли Крейвис в конфликт интересов

И. Шимоните уверяла, что ознакомилась лишь с некоторыми выводами ГКСЭ, поэтому, по утверждению политика, подробности решения ей не известны.

"Факт, что было совершено нарушение декларирования. Та другая часть про правовые акты, которые утверждались, те приказы — мне они ни о чем не говорят, я действительно не знаю, потому что это внутренние документы Минфина", — добавила она.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе ГКСЭ установила, что вице-министр финансов Г. Норкунас попал в конфликт интересов, поскольку не задекларировал должным образом акции государственной компании Ignitis grupė и не устранился от принятия некоторых решений, связанных с деятельностью компании.

Подозрения о возможном конфликте интересов Г. Норкунаса возникли после того, как журналисты LRT выяснили, что замминистра финансов Г. Норкунас, которому поручено непосредственно курировать Ignitis grupė, по данным расследования, сам владеет акциями Ignitis grupė. Между тем министр энергетики Дайнюс Крейвис владеет 40 проц. акций компании Catus, которой принадлежит более 90 проц. акций компании Norteo, а этой, в свою очередь, принадлежат акции Ignitis grupė.