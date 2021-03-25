Премьер-министр: решение об условиях карантина будет приниматься в пятницу

Назвать изменения, которые обсуждаются, премьер пока отказывается.

"Сейчас никаких конкретных решений, которые рассматриваются, называть я не хочу, потому что, если я их назову, они станут заголовками и аннотациями каких-то будущих решений. Я бы хотела сообщить о решениях, когда они будут. Они будут, я надеюсь, завтра утром", - сказала премьер журналистам в четверг.

Она не ответила на вопрос журналистов о том, рассматривается ли возможность закрытия границ, но подчеркнула, что граждане Литвы смогут вернуться в страну независимо от того, какие решения будут приняты.

По словам премьера, решения могут быть связаны и с новыми данными о распространении в Литве южноафриканского штамма коронавируса.

Ранее на этой неделе премьер сказала, что в ближайшие недели послабления карантина не планируются, однако рассматривается возможность его ужесточить.