Премьер-министр приняла решение об участии в партийных выборах кандидата в президенты

"Ну, поскольку я сказала, что отвечу всем сразу, так и делаю. Поскольку я не могу представить правительственный пресс-релиз, ведь это не связано с деятельностью правительства, то сообщаю здесь. Нет, я не участвую в выборах Еврокомиссии, несмотря на горячие дискуссии об этом.

Мне и в Литве хорошо. И да, я выйду на площадку во время выборов кандидатов в президенты от Союза отечества-Христианских демократов Литвы. Почему? Ну, номинация 60+ отделений обязывает. Мотивов много и разных, но если сложить все в одну мысль – хочу, чтобы умеренные граждане Литвы проевропейски настроенные правые имели за кого отдать свой голос", – писала в фейсбуке премьер.