Премьер-министр представила президенту кандидата на пост министра обороны

 
ELTA
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Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Премьер-министр Ингрида Шимоните во вторник представила президенту Гитанасу Науседе кандидата на пост главы Минобороны. Этот кандидат - Лауринас Кащюнас.

"Кандидата представляют с учетом опыта, имеющегося у Кащюнаса и активной деятельности на посту председателя парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, что имеет особое значение в свете осуществления приоритетов в сфере обороны в ближайшее время", – сказано в пресс-релизе правительства.

Кащюнас - наиболее реальный кандидат на пост, который до сих пор занимал консерватор Арвидас Анушаускас.

Науседа намерен встретиться с Кащюнасом в среду.

Новость о неожиданной отставке министра появилась в пятницу. Тогда Анушаускас ни подтвердил, ни опроверг распространявшиеся в социальных сетях слухи о его отставке, однако пресс-служба правительства в пятницу вечером распространила заявление, в котором говорилось, что премьер-министр получила заявление Анушаускаса о выходе из состава Кабинета Министров.

Подробнее о своей отставке в субботу утром рассказал и сам Анушаускас. После встречи с президентом Гитанасом Науседой Анушаускас сообщил журналистам, что получил от премьер-министра неожиданное предложение уступить пост министра обороны другому политику и занять его место председателя парламентского комитета. Как заявил политик, он отказался от подобной "рокировки".

Глава правительства Шимоните заявила, что предложила отставку Анушаускаса, поскольку ей не хватало активности с его стороны.

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