Премьер-министр представила президенту кандидата на пост министра обороны

"Кандидата представляют с учетом опыта, имеющегося у Кащюнаса и активной деятельности на посту председателя парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, что имеет особое значение в свете осуществления приоритетов в сфере обороны в ближайшее время", – сказано в пресс-релизе правительства.

Кащюнас - наиболее реальный кандидат на пост, который до сих пор занимал консерватор Арвидас Анушаускас.

Науседа намерен встретиться с Кащюнасом в среду.

Новость о неожиданной отставке министра появилась в пятницу. Тогда Анушаускас ни подтвердил, ни опроверг распространявшиеся в социальных сетях слухи о его отставке, однако пресс-служба правительства в пятницу вечером распространила заявление, в котором говорилось, что премьер-министр получила заявление Анушаускаса о выходе из состава Кабинета Министров.