"Думаю, что такая необходимость может быть, но в основном по техническим причинам, потому что некоторые положения, которые предусмотрены в постановлении о чрезвычайном положении, должны быть перенесены в законы. И эти законы, по крайней мере некоторые из них, зарегистрированы в Сейме", - в четверг "Žinių radijas" сказала И. Шимоните.

"На то время, сколько примерно потребуется для изменения законов, Правительство, вероятно, запросит продление чрезвычайного положения", - добавила она.

Статьи по теме: МВД рассматривает возможность продления ЧП на границе: в ближайшее время представим решения

Хотя в последние дни нелегальных мигрантов не зафиксировано, И. Шимоните призывает сохранять бдительность

Уже пятый день литовские пограничники не развернули ни одного человека, пытавшегося пересечь государственную границу и незаконно попасть в страну. И. Шимоните отмечает, что это может быть игра белорусского диктатора Александра Лукашенко, поэтому, подчеркивает она, необходимо сохранять бдительность.

"Я бы не стала делать далеко идущих выводов, потому что Лукашенко тоже человек, который очень часто играет с различными сигналами, как и Путин. Недавно были известия о том, что внутри Беларуси задержано несколько десятков нелегальных мигрантов, и вроде бы Беларусь уже начала бороться с нелегальной миграцией", - сказала премьер.

"Здесь может быть много тумана и попытка просто чего-то добиться, возможно, посылать сигналы о санкциях в те же институты Евросоюза, и я бы точно не спешила радоваться. Я думаю, что мы действительно должны сохранять бдительность", - добавила И. Шимоните.