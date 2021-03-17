"Даже если сама пандемия завершится или будет взята под контроль вакцинацией, скажем, в ближайший год, психологические последствия, последствия для психического здоровья, и, несомненно, экономические последствия будут долгосрочными", – сказала И. Шимоните в интервью бизнес-изданию Verslo zinios.

По ее словам, некоторым секторам будет сложно вновь встать на ноги, особенно, когда неизвестно, изменилось ли поведение людей лишь временно, или это надолго.

"Скажем, выездные конференции – они останутся как вид деятельности, или с появлением возможности участия во всем удаленно, будут пользоваться именно этим способом, и это изменение пришло надолго", – сказала премьер.

"Вероятно, люди будут путешествовать, туризм рано или поздно вернется в свою колею. Но какие-то модели деятельности смогут несколько измениться", – добавила И. Шимоните.