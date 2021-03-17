"Даже если сама пандемия завершится или будет взята под контроль вакцинацией, скажем, в ближайший год, психологические последствия, последствия для психического здоровья, и, несомненно, экономические последствия будут долгосрочными", – сказала И. Шимоните в интервью бизнес-изданию Verslo zinios.
По ее словам, некоторым секторам будет сложно вновь встать на ноги, особенно, когда неизвестно, изменилось ли поведение людей лишь временно, или это надолго.
"Скажем, выездные конференции – они останутся как вид деятельности, или с появлением возможности участия во всем удаленно, будут пользоваться именно этим способом, и это изменение пришло надолго", – сказала премьер.
"Вероятно, люди будут путешествовать, туризм рано или поздно вернется в свою колею. Но какие-то модели деятельности смогут несколько измениться", – добавила И. Шимоните.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы разрешило с понедельника вернуть в школу учеников начальных классов 45 самоуправлений
Обучение в начальных классах с понедельника будет...
В вывезенном из Клайпеды контейнере – оборудование для производства оружия массового уничтожения (28)
В 2018 году Беларусь переправила в Саудовскую Аравию...
"Да": так президент США ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей (323)
Президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC...
Владелец сети Norfa: были моменты, когда думал, что нашей компании пришел конец (18)
Дайнюс Дундулис начал свой бизнес в Литве 20 лет назад....
Президент Литвы раскритиковал решение главы Минздрава: это нанесло ущерб имиджу вакцины (87)
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что...