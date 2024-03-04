Премьер-министр Польши: обращусь к Сейму Польши насчет санкций на российскую и белорусскую сельхозпродукцию

И. Шимоните поддерживает идею Д. Туска об ограничении российской и белорусской сельхозпродукции, поскольку это способ снизить возможность этих стран получать прибыль от европейских рынков. Однако она подчеркнула, что это должно быть совместное решение стран ЕС, иначе Москва найдет пути обхода подобных ограничений.

"Мое мнение по поводу ограничений такое же, как у премьер-министра Польши – лучше, чтобы это было решение ЕС. Такую ​​инициативу Литва поддержит без сомнений. Потому что, когда это делают отдельные страны, всегда можно найти еще одну лазейку для перевозки, и мы убеждены в этом на основании предыдущих прецедентов", – прокомментировала И. Шимоните.

"Мы всегда за максимальное число санкций против России и Беларуси и сокращение их возможностей получать прибыль от ЕС, поэтому мы, без сомнения, поддержим такую ​​инициативу", – подчеркнула она.