Премьер-министр пока никак не комментирует кандидатуру Кубилюса на должность еврокомиссара

„На вопросы по другой теме отвечать не будут. Спасибо“, – сказала И. Шимоните журналистам на Руднинкайском полигоне в понедельник.

„Как вам известно, после заседания коалиции будут комментарии премьер-министра для СМИ. Поэтому, будьте добры, вы или ваши коллеги присутствовать на той конференции. Никаких комментариев на эту тему здесь не будет и даже не пытайтесь“, – подчеркнула премьер-министр.

То, что на должность еврокомиссара будет предложена кандидатура А. Кубилюса, в понедельник подтвердил и старший советник президента Фредерикас Янсонас.