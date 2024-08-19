2024.08.19 13:54

Премьер-министр пока никак не комментирует кандидатуру Кубилюса на должность еврокомиссара

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ингрида Шимоните и Андрюс Кубилюс
Ингрида Шимоните и Андрюс Кубилюс
ФОТО: Delfi

Премьер-министр Ингрида Шимоните пока никак не комментирует озвученную в публичном поле кандидатуру Андрюса Кубилюса на должность члена Европейской Комиссии (ЕК). По ее словам, комментарии на эту тему будут сделаны после заседания коалиционного совета в понедельник днем.

„На вопросы по другой теме отвечать не будут. Спасибо“, – сказала И. Шимоните журналистам на Руднинкайском полигоне в понедельник.

„Как вам известно, после заседания коалиции будут комментарии премьер-министра для СМИ. Поэтому, будьте добры, вы или ваши коллеги присутствовать на той конференции. Никаких комментариев на эту тему здесь не будет и даже не пытайтесь“, – подчеркнула премьер-министр.

То, что на должность еврокомиссара будет предложена кандидатура А. Кубилюса, в понедельник подтвердил и старший советник президента Фредерикас Янсонас.

В пятницу Г. Ландсбергис сообщил агентству Elta, что получил информацию о том, что президент Гитанас Науседа не одобрит его кандидатуру на пост еврокомиссара. Поэтому, по мнению лидера консерваторов, премьер-министру И. Шимоните при поиске кандидата в ЕК следует поискать другие имена.

В субботу старший советник президента Фредерикас Янсонас сообщил, что в качестве кандидата будет предложено то лицо, которое сможет занять указанную должность и будет согласовано между ведомствами.

После выхода Г. Ландсбергиса из числа кандидатов, в политическом закулисье начали говорить о том, что на эту должность может быть предложен консерватор Андрюс Кубилюс, переизбранный депутатом Европарламента на второй срок.

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